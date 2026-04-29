В Воронежской области участники конкурса «Мастер года» провели занятия

Участники Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы СПО «Мастер года» из Воронежской области провели финальные мастер-классы в рамках очередного этапа испытаний. Конкурс проводится по федеральному проекту «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном министерстве образования.
В апреле мастер-классы проходят на 14 конкурсных площадках, участие в них принимают 36 педагогов. Например, 22 и 23 апреля свои профессиональные таланты участники продемонстрировали на базе колледжа Воронежского института высоких технологий и Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа.
Так, преподаватель Борисоглебского сельскохозяйственного техникума Екатерина Бородина рассказала студентам о сфере логистики, а Елена Морозова из Воронежского авиационного техникума им. В. П. Чкалова провела практическое занятие по использованию 3D-сканера с лазерным подсветом.
Анна Соколова, представляющая Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж имени В. М. Пескова, ознакомила студентов с нюансами создания рекламного плаката. Преподаватель Семилукского политехнического колледжа Алина Казикова провела занятие на тему «Преобразование частоты и напряжения».
Отметим, что победитель регионального этапа будет представлять Воронежскую область на заключительном этапе конкурса, который состоится с 28 сентября по 2 октября 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе.
