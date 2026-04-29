Накопления липчан по программе долгосрочных сбережений достигли почти 6 млрд

С момента запуска программы в 2024 году общее число оформленных в Липецкой области договоров в рамках программы долгосрочных сбережений достигло 92 тыс. Совокупный объем привлеченных средств составил 5,7 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.