В Пермском крае проводят замеры воздуха после атаки беспилотника

ПЕРМЬ, 29 апр — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Пермском крае проводят в жилых районах замеры воздуха, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.
Утром в среду губернатор региона Дмитрий Махонин написал в своем канале на платформе «Макс», что вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок в Пермском крае, произошло возгорание, люди не пострадали.
«Специалисты проводят замеры (для исследований воздуха — ред.) в зоне жилой застройки. Управление работает во взаимодействии с МЧС», — сказали в ведомстве.
