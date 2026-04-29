Госстандарт запретил продавать несколько видов белорусской мебели.
Под запрет попала угловая полка, произведенная компанией «Инвет» (агрогородок Бигосово, Витебская область). Причина состоит в ее неустойчивости и опрокидывании при нагрузке.
Несколько видов белорусской мебели попали под запрет продаж. Фото: danger.gskp.by.
Запрещен к продаже журнальный стол «Мадрид» от компании «Мебель-Класс» (Минск, Беларусь). Выяснилось, что при вертикальном нагружении стол фактически теряет свою устойчивость. Как отметили в Госстандарте, сто должен выдерживать ударную нагрузку груза массой 25 килограммов с высоты 80 мм без видимых дефектов. Однако после указанной нагрузки случилось разрушение опоры качения.
Под запретом оказался стол-книга «Бон-2» от частного производственного унитарного предприятия «Кортекс-мебель» (Брест). Причина также оказалась в неустойчивости при нагрузке.
Перечисленная мебель запрещена к продаже в Беларуси с 30 апреля 2026 года.
