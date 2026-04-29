Госстандарт запретил продавать несколько видов белорусской мебели.

Запрещен к продаже журнальный стол «Мадрид» от компании «Мебель-Класс» (Минск, Беларусь). Выяснилось, что при вертикальном нагружении стол фактически теряет свою устойчивость. Как отметили в Госстандарте, сто должен выдерживать ударную нагрузку груза массой 25 килограммов с высоты 80 мм без видимых дефектов. Однако после указанной нагрузки случилось разрушение опоры качения.