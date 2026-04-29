В Чебаркуле отопительный сезон закончится 30 апреля

В Чебаркуле решили отключить батареи. Отопительный сезон завершится 30 апреля. Об этом сообщили в администрации Чебаркульского округа.
— Будет прекращен отпуск тепловой энергии на объекты государственного, муниципального и частного значения, — уточнили в муниципалитете.
Тем временем в мэрии Челябинска пока только раздумывают над тем, пора ли отключать отопление. По правилам, для этого пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не должна опускаться ниже +8 градусов.
В Челябинской области в ближайшую ночь может похолодать до −5, а в начале мая прогнозируют снег.