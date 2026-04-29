322 нижегородца пострадали от укусов клещей

322 человека пострадали от укусов клещей в Нижегородской области. Среди них — 97 детей, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Нападения насекомых происходили в 42 округах региона и пяти районах Нижнего Новгорода. Больше всего обращений — в Борском (36), Ветлужском (15), Выксунском (18), Дзержинском (15), Кстовском (22), Павловском (14) и Первомайском (14) округах. Это на 58,6% меньше среднемноголетнего уровня обращаемости нижегородцев.
В основном клещей ловили в парках (15%), садах и огородах (22%), на придомой территории (48%).
В лабораториях исследовали 374 клещей, снятых с людей. 44 насекомых были инфицированы боррелиями, один — эрлихиями.
Против клещевого вирусного энцефалита привились 3,8 тысячи нижегородцев, в том числе 381 ребенок.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде проходит программа профилактики ожирения у медиков.