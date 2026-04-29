322 нижегородца пострадали от укусов клещей

В основном клещей ловили в парках, садах и огородах, на придомой территории.

Источник: Нижегородская правда

322 человека пострадали от укусов клещей в Нижегородской области. Среди них — 97 детей, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Нападения насекомых происходили в 42 округах региона и пяти районах Нижнего Новгорода. Больше всего обращений — в Борском (36), Ветлужском (15), Выксунском (18), Дзержинском (15), Кстовском (22), Павловском (14) и Первомайском (14) округах. Это на 58,6% меньше среднемноголетнего уровня обращаемости нижегородцев.

В основном клещей ловили в парках (15%), садах и огородах (22%), на придомой территории (48%).

В лабораториях исследовали 374 клещей, снятых с людей. 44 насекомых были инфицированы боррелиями, один — эрлихиями.

Против клещевого вирусного энцефалита привились 3,8 тысячи нижегородцев, в том числе 381 ребенок.

Против клещевого вирусного энцефалита привились 3,8 тысячи нижегородцев, в том числе 381 ребенок.