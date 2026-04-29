В Псковской области благоустроят еще 2 общественные территории

Работы по обустройству двух территорий, победивших во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, начались в Псковской области. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» преобразятся зоны отдыха в деревнях Писковичи и Родина, сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
В Писковичах преобразится территория у Тепличного проезда. Проект благоустройства включает создание пешеходных дорожек и парковки, озеленение, установку скамеек и урн. Параллельно ведутся работы на Набережной улице в деревне Родина. Там специалисты приведут в порядок спуск к реке Великой. Запланировано обустроить зону отдыха с малыми архитектурными формами — скамейками и урнами, а также сделать пешеходную дорожку, которая обеспечит безопасный и удобный доступ к воде.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.