В Псковской области благоустроят еще 2 общественные территории

В Писковичах преобразится территория у Тепличного проезда. Проект благоустройства включает создание пешеходных дорожек и парковки, озеленение, установку скамеек и урн. Параллельно ведутся работы на Набережной улице в деревне Родина. Там специалисты приведут в порядок спуск к реке Великой. Запланировано обустроить зону отдыха с малыми архитектурными формами — скамейками и урнами, а также сделать пешеходную дорожку, которая обеспечит безопасный и удобный доступ к воде.