Девушка из Челябинска родила малыша в машине скорой помощи

В Челябинске у 20-летней девушки начались схватки, и она вызвала скорую. Не успев проехать с медиками и двух километров, она начала рожать. Фельдшер Андрей Виноградов не растерялся, и благодаря ему на свет появился мальчик весом 3,4 килограмма. Рассказываем подробности этой истории.

Источник: пресс-служба ССМП, ГКБ № 6

Девушка была на 42-й неделе беременности, когда начались схватки. На вызов приехал фельдшер ССМП Челябинска Андрей Виноградов. Он осмотрел пациентку, помог ей собрать вещи и забраться в машину скорой помощи. Уже в пути у неё начались роды. Андрей Виноградов достал родовой набор, подготовился принять роды, и уже через 5 минут на свет появился мальчик. Фельдшер перерезал пуповину и завернул малыша в одеяло.

Для девушки это были уже вторые роды. После оказания помощи маму и малыша оперативно доставили в роддом.

— Мальчик доношенный, 3 420 граммов, рост — 52 сантиметра. Здоровенький, 7−8 баллов по шкале Апгар, — рассказал фельдшер.

Сейчас мама с ребёнком уже дома и чувствуют себя прекрасно.

Ранее в Челябинске женщина родила ребёнка прямо на улице, во дворе областной детской больницы. Она с мужем спешила в перинатальный центр, но не успела.