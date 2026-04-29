Девушка из Челябинска родила малыша в машине скорой помощи

Девушка была на 42-й неделе беременности, когда начались схватки. На вызов приехал фельдшер ССМП Челябинска Андрей Виноградов. Он осмотрел пациентку, помог ей собрать вещи и забраться в машину скорой помощи. Уже в пути у неё начались роды. Андрей Виноградов достал родовой набор, подготовился принять роды, и уже через 5 минут на свет появился мальчик. Фельдшер перерезал пуповину и завернул малыша в одеяло.
Для девушки это были уже вторые роды. После оказания помощи маму и малыша оперативно доставили в роддом.
— Мальчик доношенный, 3 420 граммов, рост — 52 сантиметра. Здоровенький, 7−8 баллов по шкале Апгар, — рассказал фельдшер.
Сейчас мама с ребёнком уже дома и чувствуют себя прекрасно.
Ранее в Челябинске женщина родила ребёнка прямо на улице, во дворе областной детской больницы. Она с мужем спешила в перинатальный центр, но не успела.