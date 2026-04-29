Девушка из Челябинска родила малыша в машине скорой помощи

Девушка была на 42-й неделе беременности, когда начались схватки. На вызов приехал фельдшер ССМП Челябинска Андрей Виноградов. Он осмотрел пациентку, помог ей собрать вещи и забраться в машину скорой помощи. Уже в пути у неё начались роды. Андрей Виноградов достал родовой набор, подготовился принять роды, и уже через 5 минут на свет появился мальчик. Фельдшер перерезал пуповину и завернул малыша в одеяло.