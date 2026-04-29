Крымчанам рассказали, как защититься от клещей

Если клещ все же присосался, лучше обратиться в травмпункт. Если это невозможно, специалисты рекомендуют захватить паразита пинцетом как можно ближе к ротовому аппарату и извлечь, вращая вокруг оси. Место укуса продезинфицировать спиртом, йодом или одеколоном. Если головка или хоботок оторвались и осталась черная точка, ее обрабатывают 5% йодом и оставляют до естественного отторжения.