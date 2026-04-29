Крымчанам рассказали, как защититься от клещей

Крымчанам порекомендовали обращаться в травмпункт при обнаружении клеща.

Весна в Крыму — это не только цветущие сады, но и сезон активности клещей. Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РК по медицинской профилактике, заслуженный врач Владимир Мещеряков в беседе с «Крымской газетой» объяснил, как правильно экипироваться, какие средства использовать и что делать при укусе паразита.

Главная рекомендация врача касается одежды. Отправляясь на пикник или прогулку, стоит выбирать плотную, желательно светлую одежду с манжетами, плотные носки и закрытую обувь. Одной экипировки недостаточно — специалист советует применять репелленты и инсектициды, в том числе с акарицидным действием.

Особое внимание — детям. Мещеряков призывает несколько раз осматривать ребенка во время и после пребывания на природе.

«Особенно внимательно проверяйте излюбленные участки: заушное пространство, волосистую часть головы, различные складки, локтевые сгибы, подмышки и паховую область. В целом надо осматривать всю поверхность кожи», — резюмировал врач.

Если клещ все же присосался, лучше обратиться в травмпункт. Если это невозможно, специалисты рекомендуют захватить паразита пинцетом как можно ближе к ротовому аппарату и извлечь, вращая вокруг оси. Место укуса продезинфицировать спиртом, йодом или одеколоном. Если головка или хоботок оторвались и осталась черная точка, ее обрабатывают 5% йодом и оставляют до естественного отторжения.

