В Красноярске электросамокатам запретили движение по центральным улицам

29 апреля администрация Красноярска ввела новые правила для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Как пишет в своих социальных сетях мэр Сергей Верещагин, они устанавливают порядок использования СИМ не только для кикшеринговых компаний, но и непосредственно владельцев таких средств.
Главное изменение — запрет на движение в центре. Передвигаться на СИМ теперь нельзя на Мира, Маркса, Ленина и других улицах. Кроме того, ограничения затронули правобережье и общественные пространства.
При этом электросамокаты могут двигаться по велосипедным дорожкам.
В городе определили около 600 специальных зон для парковки электросамокатов. Если техника будет находиться в неположенном месте, то у владельцев будет два часа, чтобы его убрать. В противном случае СИМ отправится на штрафстоянку.
Глава города отметил, что решение могут в дальнейшем откорректировать. Власти планируют развивать сеть велопешеходных маршрутов в краевом центре.
