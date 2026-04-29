В четырех районах на севере Москвы возведут еще 10 новостроек

Десять новых жилых комплексов появятся в Северном административном округе столицы на месте расселенных и демонтированных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Высокие темпы возведения жилья отвечают задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«На севере столицы возводят 10 новостроек на месте старых домов. Четыре из них строят в Тимирязевском районе, по два — в Бескудниковском, Головинском и Дмитровском. Квартиры в жилых комплексах спроектированы в соответствии с актуальными потребностями москвичей. Они светлые, просторные, с удобными планировками. Кроме того, в домах будут соблюдены принципы безбарьерной среды», — рассказал Владимир Ефимов.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новых жилых комплексах запроектировано в общей сложности более 4,2 тысячи квартир. На прилегающей территории появятся благоустроенные зоны со спортивными и детскими площадками, местами для отдыха и прогулок. При этом первые этажи будут нежилым. Там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры — аптеки, магазины, кафе, досуговые центры.
Весь процесс строительства осуществляется в несколько этапов. Участки освобождают от старых домов с применением метода «умный снос», что позволяет сократить объем мусора и уменьшить вредное воздействие на экологию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.