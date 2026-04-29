В Калининградской области 45 школ и колледжей обеспечили интернетом

Современной цифровой инфраструктурой — интернетом и видеонаблюдением — оборудовали 45 школ и колледжей Калининградской области. Эта работа ведется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В образовательных учреждениях установили точки доступа с защищенной передачей данных, что позволяет обеспечить стабильное и безопасное подключение к интернету. Также здания оснастили системами видеонаблюдения. Оборудование установлено на главных и запасных входах в школы и колледжи.
Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных, ключевая задача проекта заключается в создании условий, при которых каждый школьник сможет пользоваться современными образовательными платформами и технологиями.
«Мы создаем единую экосистему, которая делает обучение для калининградских детей интерактивным и доступным. Это фундамент подготовки кадров для нашей региональной экономики. Особое внимание уделяем модернизации систем видеонаблюдения для повышения безопасности школьного процесса», — отметил глава региона.
