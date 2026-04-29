Вдова фронтовика из Ингушетии добилась в Волгограде выплаты «президентских»

Ворошиловский районный суд Волгограда обязал Соцфонд выплатить жительнице Ингушетии, являющейся.

Ворошиловский районный суд Волгограда обязал Соцфонд выплатить жительнице Ингушетии, являющейся вдовой участника Великой Отечественной войны, 80 тысяч рублей, положенных по Указу Президента от 2025 года. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Райхант М. на основании ее статуса имеет право на меры социальной поддержки, в том числе — на единовременную выплату вдовам участников ВОВ в размере 80 тысяч. Соответствующий Указ был подписан Президентом в прошлом году в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Выплату должно было произвести волгоградское отделение Соцфонда РФ. Однако женщина получила отказа в связи с тем, что в организации отсутствовали сведения о периодах участия супруга в Великой Отечественной войне. Также в дубликате ее удостоверения вдовы фронтовика не было данных о ранее выданном аналогичном документе и печати.

Однако суд установил, что супруг женщины действительно проходил службу в рядах Советской Армии в период с июля 1940 по октябрь 1946 года, что подтверждается данными военного билета. Кроме того, истцом в судебном заседании был представлен надлежащим образом оформленный дубликат удостоверения. Доказательством в пользу правоты жительницы Ингушетии послужил и тот факт, что она, как супруга умершего фронтовика, получила поздравительное письмо от Президента РФ в связи с юбилейной датой.

В итоге суд встал на сторону женщины и обязал Соцфонд выплатить вдове участника войны 80 тысяч рублей. Решение обращено к немедленному исполнению. Но не вступило в законную силу и может быть обжаловано.