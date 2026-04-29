Новые электромобили пополнили парк каршеринга в Петербурге

Парк каршеринга Петербурга пополнили новые электромобили UMO5. Водители получили возможность воспользоваться более бесшумным, экономичным и экологичным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе Комтранса.
— Город на Неве можно по праву назвать российской столицей экологичного транспорта. На протяжении нескольких лет здесь последовательно снижают нагрузку на окружающую природу, обновляя парк общественного транспорта, — отметил глава ведомства Денис Минкин.
Минкин напомнил, что еще в 2022 году в Петербурге внедрили новую модель транспортного обслуживания. Это значит, что на городских маршрутах начали курсировать более 2,8 тысячи автобусов на газомоторном топливе, что помогло сократить вредные выбросы. А еще буквально недавно на дороги вышло примерно 100 новых электробусов МАЗ.
В городе на Неве также развивается сеть электрозаправочных станций. Только к концу 2025 года их количество составило 447. Для сторонников электрокаров есть отличные бонусы, среди которых освобождение от транспортного налога и право на бесплатную парковку в зоне платной стоянки, но при оформлении спецразрешения.