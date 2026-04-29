Работа мечты: в Волгограде ищут музу с окладом до 100 тысяч рублей

На рекрутинговом сервисе SuperJob появилась необычная вакансия — муза для музыканта. Работодатель обещает оплату до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в РИА.
Среди обязательных требований к кандидату — хорошее чувство юмора и загадочность, способная вдохновлять на творчество. Также указаны свобода, понятность и некоторая недоступность.
В обязанности входит написание милых утренних сообщений, вдохновение на новые песни и странные романтичные поступки. Нужно давать возможность превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений.
В качестве дополнительных условий предлагаются спонтанные походы в кафе, театры и кино, цветы без повода, а также неожиданные сообщения посреди ночи.
