Красноярцам объяснили, чем регулярные перекусы на бегу могут навредить здоровью

В красноярском Роспотребнадзоре объяснили, что на самом деле происходит с организмом, когда полноценный прием пищи заменяется перекусом на ходу.
В ведомстве пояснили, что при быстром приеме пищи люди жуют менее тщательно, из-за чего страдает пищеварение. Кроме того, мозгу нужно около 20 минут, чтобы понять, что организм сыт, — в спешке человек склонен переедать. К тому же быстрый перекус чаще всего оказывается калорийным фастфудом, а не чем-то полезным.
Еда — это не только источник питательных веществ, но и возможность замедлиться, расслабиться и получить удовольствие. Поглощая обед на бегу, человек лишает себя этой перезагрузки, что повышает уровень стресса и усталости.
Если избежать перекуса на ходу все-таки не получается, специалисты советуют выбирать полезные продукты — орехи, фрукты или овощи, а также брать с собой ланч-бокс с домашней едой. И даже в такой ситуации стоит постараться найти хотя бы несколько минут, чтобы спокойно поесть, сосредоточиться на процессе и тщательно пережевывать пищу.
Спокойный прием пищи, по мнению специалистов, — это инвестиция в здоровье, настроение и даже в отношения с окружающими.
Фото на главной: magnific.com.
