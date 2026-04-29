Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам объяснили, чем регулярные перекусы на бегу могут навредить здоровью

В красноярском Роспотребнадзоре объяснили, что на самом деле происходит с организмом, когда полноценный прием пищи заменяется перекусом на ходу.

В ведомстве пояснили, что при быстром приеме пищи люди жуют менее тщательно, из-за чего страдает пищеварение. Кроме того, мозгу нужно около 20 минут, чтобы понять, что организм сыт, — в спешке человек склонен переедать. К тому же быстрый перекус чаще всего оказывается калорийным фастфудом, а не чем-то полезным.

Еда — это не только источник питательных веществ, но и возможность замедлиться, расслабиться и получить удовольствие. Поглощая обед на бегу, человек лишает себя этой перезагрузки, что повышает уровень стресса и усталости.

Если избежать перекуса на ходу все-таки не получается, специалисты советуют выбирать полезные продукты — орехи, фрукты или овощи, а также брать с собой ланч-бокс с домашней едой. И даже в такой ситуации стоит постараться найти хотя бы несколько минут, чтобы спокойно поесть, сосредоточиться на процессе и тщательно пережевывать пищу.

Спокойный прием пищи, по мнению специалистов, — это инвестиция в здоровье, настроение и даже в отношения с окружающими.

Фото на главной: magnific.com.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.