В Рамонском районе Воронежской области прошел чемпионат «Юный мастер»

Региональный чемпионат «Юный мастер» состоялся 14 апреля в Рамонском муниципальном районе Воронежской области в соответствии с задачами федпроекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Мероприятие прошло на базе детского сада в селе Новоживотинном, сообщили в областном министерстве образования.
В чемпионате приняли участие 29 воспитанников из четырех дошкольных образовательных учреждений: Рамонского детсада № 4, Яменского, Новоживотинновского и Рождественского детских садов. Соревнования проходили по шести компетенциям: «Безопасность дорожного движения», «Изобразительное искусство», «Кондитерское дело», «Оформление торговых пространств», «Поварское дело», «Физическая культура, спорт и фитнес». В рамках мероприятия дошкольники смогли познакомиться с разными профессиями в формате игры.
С 2025 года региональным оператором чемпионата выступает Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). В соревнованиях участвуют воспитанники детских садов, их педагоги‑наставники и образовательные организации. Они предоставляют площадки для состязаний.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.