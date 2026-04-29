В Крыму усилят патрулирование на воде в майские праздники

«В период праздников у нас проводится усиленный вариант несения службы. Проходят рейды и патрулирования как на водных объектах, так и на прибрежных территориях. На текущий период у нас организовано на все майские праздники по 20 патрулей ежедневно, привлечено 23 плавсредства, которые будут осуществлять патрулирование акватории Черного и Азовского морей», — сказал Зраенко.
Он также отметил, что в Крыму продолжается процедура декларирования, которую должны пройти все пляжи. Чтобы начать легальную работу с 1 июня, необходимо подать все необходимые документы до 1 мая. На сегодняшний день эту процедуру прошли свыше 300 пляжных территорий.
«Как показывает практика, в последние дни апреля, до 1 мая, идет активная фаза подачи деклараций. Предполагаем, что к 1 мая декларации будут поданы по всем объектам», — добавил госинспектор.