В Крыму усилят патрулирование на воде в майские праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В Крыму в период майских праздников 20 патрульных групп будут обеспечивать безопасность крымчан и гостей полуострова на водных объектах. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республиканского главка МЧС России Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В период праздников у нас проводится усиленный вариант несения службы. Проходят рейды и патрулирования как на водных объектах, так и на прибрежных территориях. На текущий период у нас организовано на все майские праздники по 20 патрулей ежедневно, привлечено 23 плавсредства, которые будут осуществлять патрулирование акватории Черного и Азовского морей», — сказал Зраенко.

Он также отметил, что в Крыму продолжается процедура декларирования, которую должны пройти все пляжи. Чтобы начать легальную работу с 1 июня, необходимо подать все необходимые документы до 1 мая. На сегодняшний день эту процедуру прошли свыше 300 пляжных территорий.

«Как показывает практика, в последние дни апреля, до 1 мая, идет активная фаза подачи деклараций. Предполагаем, что к 1 мая декларации будут поданы по всем объектам», — добавил госинспектор.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
