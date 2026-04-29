Дмитрий Демешин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами хабаровской Закдумы

В отчете ключевое место заняла экономика края. Губернатор подчеркнул, что она не просто стабильна, но и показывает устойчивое развитие. По темпам промышленного производства регион занял второе место в стране, в крае также продолжают создаваться индустриальные и технопарки, а инвестиции в прошлом году вышли на рекордные объемы. Отдельно глава региона уделил внимание реализации мастер-планов, а также освоению острова Большой Уссурийский. Кроме того, в крае активно развивается жилищное строительство и продолжаются масштабные дорожные работы. Поддержка участников СВО и их семей также стала важной частью отчета: на данный момент в регионе действуют 46 мер поддержки. Продолжается и помощь подшефному Дебальцево. Также глава региона напомнил, что 2026 год объявлен Годом спорта в Хабаровском крае — в регионе по этому поводу запланировано более 800 мероприятий. В завершение Дмитрий Демешин поблагодарил депутатов за совместную работу и обратил внимание, что к цели — повышению качества жизни людей — регион идет вместе с Президентом и Правительством России, местным самоуправлением и депутатским корпусом. «Мы — единая команда, и чувствовать результаты нашей совместной работы должны все без исключения жители. Потому что у Хабаровского края нет окраин», — такими словами закончил свой отчет губернатор.