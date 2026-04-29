Эксперт Екатерина Дуб подробно рассказала, как противостоять телефонным мошенникам

Количество случаев, когда россияне попадаются на удочку мошенников, действующих под прикрытием госструктур, постоянно растет. Как действуют аферисты и что нужно делать людям, в интервью 360.ru рассказала эксперт по мошенникам, антимошенник, правозащитница Екатерина Дуб.
«Мошенники постоянно используют какие-то новые законодательства, новые выплаты, меняют свои скрипты и обзванивают людей. Также они делают фишинговый сайт. Фишинговые сайты, якобы “новая семейная выплата, получите, наши юристы вам помогут”», — предупредила она.
Если в схеме с поддельными сайтами аферисты рассчитывают украсть у людей небольшие суммы, то в ситуации с телефонными звонками они могут получить миллионы. Например, они могут представиться сотрудниками поликлиники, пригласить пройти бесплатную диспансеризацию, а потом попросить сказать одноразовый пароль из СМС.
«Здесь уже задача опустошить до нитки человека, выпотрошить все его деньги, чтобы он еще взял кредиты. Поэтому схема такая, что выпрашивают код из СМС или данные персональные, и потом уже начинают человека психологически атаковать», — объяснила эксперт.
Кроме того, мошенники могут предложить заменить домофон или сообщат, что кто-то использует ваш счет для перевода денег в недружественное государство. Повод может быть какой угодно, я цель такого звонка всегда одна — получить доступ к персональным данным с помощью кода из СМС. Представляться аферисты могут сотрудниками полиции, прокуратуры, государственных служб и т. д. Но всегда их звонок и ответные действия грозят тем, что человек не просто отдаст все, что имеет, но еще залезет в долги.
Телефонные мошенники — самые опасные, поскольку могут долго атаковать человека психологически, пугать, путать, они всегда действуют сообща и часто достигают поставленной цели.
Попасть на их удочку может кто угодно — вне зависимости от заработка и образования. Аферистам все равно, кто находится на другом конце провода, они делают массовые обзвоны в надежде, что кто-то им поверит.
Лучший способ вывести преступников на чистую воду — задавать много уточняющих вопросов, от которых преступники сбиваются, путаются и тогда становится понятно, кто они на самом деле. И сразу кладите трубку, не вступая в дискуссию с неизвестным.