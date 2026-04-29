Эксперт Екатерина Дуб подробно рассказала, как противостоять телефонным мошенникам

Кроме того, мошенники могут предложить заменить домофон или сообщат, что кто-то использует ваш счет для перевода денег в недружественное государство. Повод может быть какой угодно, я цель такого звонка всегда одна — получить доступ к персональным данным с помощью кода из СМС. Представляться аферисты могут сотрудниками полиции, прокуратуры, государственных служб и т. д. Но всегда их звонок и ответные действия грозят тем, что человек не просто отдаст все, что имеет, но еще залезет в долги.