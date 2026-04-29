Афиша на 1, 2, 3 мая. Куда пойти в выходные дни в Перми?

1 мая.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Дарьи Прохоровой «Уютный космос» | 12+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставочный проект «Возвращение истории. Маленькая Бельгия» | 0+12.00−19.00 | Персональная выставка Дениса Лобовикова «Perm.red_Пермь. Красный» | 0+12.00−19.00 | Фотовыставка «Отражение: 1941−1945» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Метаморфозы. Погружение в цвет» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки: Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Выставка «Уроки прекрасного» | 6+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Вольфовича Жириновского | 16+Выставка картин студии «Магия цвета» «Весна, женщины, цветы» | 6+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+
Библиотека им. Пушкина10.00−18.00 | Персональная выставка Константина Собянина «Живопись» | 12+
Галерея «Марис-арт»12.00−16.00 | Выставка «Вечный свет» | 12+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Некий мир» | 12+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка «Искусство видеть» | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Экспозиции и выставки: Рюриковичи | 12+От великих потрясений к Великой Победе. 1914−1945 | 12+Женщины на войне. 1941−1945 | 12+Мечты о космосе | 6+День Победы | 12+Три века истории Перми | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Космос всегда мечта, нумизматическая фотовыставка | 6+Экспедиция продолжается, фотовыставка | 6+Ломоносовские мозаики. Вечная живопись, фотовыставка от Санкт-Петербургской Кунсткамеры | 12+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+14.00 | Экскурсия по выставке «Три века истории Перми» | 6+
Музей сладостей «Конфектория»18.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+
ПДНТ «Губерния»9.00−20.00 | Выставка текстиля ручной работы | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Пермяк и Парма | 12+Искусство по полочкам | 6+Дом | 12+
Планетарий12.00 | Лунные сказки" | 6+15.00 | Путеводные звёзды | 6+17.30 | Путешествие по Солнечной системе | 12+19.00 | Разноцветная Вселенная | 12+
Театр «У Моста»14.00, 18.00 | Зойкина квартира | 16+
Театр оперы и балета им. Чайковского19.00 | Городская сюита | 16+
Театр-Театр15.00, 18.00 | Хокинг | ТМТ | 12+15.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+18.00 | Няня Ву | Театр-Тятрик | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка произведений декоративно-прикладного искусства семьи Канюковых «Нёль рöма во» («Времена года») | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка «Экспериментальный фонд» | 0+11.00−20.00 | Выставка Центра Вознесенского «Валерий Акопов. Художник-график → дизайнер. Рождение профессии» | 12+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Закулисье» | 0+
Частная филармония «Триумф»19.00 | Голос древних лесов. Фольклорно-академический концерт. Ансамбль «Вишерские ветры» | 6+
2 мая.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Дарьи Прохоровой «Уютный космос» | 12+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставочный проект «Возвращение истории. Маленькая Бельгия» | 0+12.00−19.00 | Персональная выставка Дениса Лобовикова «Perm.red_Пермь. Красный» | 0+12.00−19.00 | Фотовыставка «Отражение: 1941−1945» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Метаморфозы. Погружение в цвет» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки: Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Выставка «Уроки прекрасного» | 6+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Вольфовича Жириновского | 16+Выставка картин студии «Магия цвета» «Весна, женщины, цветы» | 6+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+
Библиотека им. Пушкина10.00−18.00 | Персональная выставка Константина Собянина «Живопись» | 12+
Галерея «Марис-арт»12.00−16.00 | Выставка «Вечный свет» | 12+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Некий мир» | 12+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка «Искусство видеть» | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Экспозиции и выставки: Романовы | 12+От великих потрясений к Великой Победе. 1914−1945 | 12+Женщины на войне. 1941−1945 | 12+Мечты о космосе | 6+День Победы | 12+Три века истории Перми | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Космос всегда мечта, нумизматическая фотовыставка | 6+Экспедиция продолжается, фотовыставка | 6+Ломоносовские мозаики. Вечная живопись, фотовыставка от Санкт-Петербургской Кунсткамеры | 12+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+14.00 | Экскурсия по выставке «Три века истории Перми» | 6+
Лицей им. Ломоносова11.00 | Кукольные интерактивные спектакли театра «Жар-птица»: «Лиса и Петух» и «Репка» | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+
Остановка «Сквер им. Решетникова»12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
ПДНТ «Губерния»9.00−20.00 | Выставка текстиля ручной работы | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Пермяк и Парма | 12+Искусство по полочкам | 6+Дом | 12+
Планетарий10.30 | Главное чудо Вселенной" | 6+12.00 | Планеты Маленького принца | 6+15.00 | Звёздная азбука | 6+17.30 | Обитаемая Луна | 12+19.00 | Восходящая звезда. Астрономия в Южной Африке | 12+
Театр «Век жизни»15.00, 18.00 | Курица | 16+
Театр «У Моста»18.00 | Тевье-молочник | 12+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского15.00 | Городская сюита | 16+19.00 | Прекрасный Неаполь. Концерт солистов Пермской оперы | 6+
Театр юного зрителя11.00, 14.00 | Золушка | 6+
Театр-Театр11.00 | Театр на ладошке. Весна | Театр-Тятрик | 0+13.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+15.00, 18.00 | Хокинг | ТМТ | 12+16.00, 18.00 | Няня Ву | Театр-Тятрик | 6+
ТРЦ «Разгуляй»14.00 | Променад-спектакль «Дух города» (проект «Слушая город») | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка произведений декоративно-прикладного искусства семьи Канюковых «Нёль рöма во» («Времена года») | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка «Экспериментальный фонд» | 0+11.00−20.00 | Выставка Центра Вознесенского «Валерий Акопов. Художник-график → дизайнер. Рождение профессии» | 12+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Закулисье» | 0+
3 мая.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Дарьи Прохоровой «Уютный космос» | 12+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставочный проект «Возвращение истории. Маленькая Бельгия» | 0+12.00−19.00 | Персональная выставка Дениса Лобовикова «Perm.red_Пермь. Красный» | 0+12.00−19.00 | Фотовыставка «Отражение: 1941−1945» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Метаморфозы. Погружение в цвет» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 |Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Выставка «Уроки прекрасного» | 6+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Вольфовича Жириновского | 16+Выставка картин студии «Магия цвета» «Весна, женщины, цветы» | 6+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Некий мир» | 12+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка «Искусство видеть» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Экспозиции и выставки: Рюриковичи | 12+От великих потрясений к Великой Победе. 1914−1945 | 12+Женщины на войне. 1941−1945 | 12+Мечты о космосе | 6+День Победы | 12+Три века истории Перми | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Космос всегда мечта, нумизматическая фотовыставка | 6+Экспедиция продолжается, фотовыставка | 6+Ломоносовские мозаики. Вечная живопись, фотовыставка от Санкт-Петербургской Кунсткамеры | 12+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+14.00 | Экскурсия по выставке «Три века истории Перми» | 6+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»11.00 | История парфюмерии в СССР | 12+
Музей сладостей «Конфектория»16.00 | Мастер класс: рисуем шоколадом | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+
ПДНТ «Губерния»9.00−20.00 | Выставка текстиля ручной работы | 0+11.00, 14.00 | Все бегут, летят и скачут | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Пермяк и Парма | 12+Искусство по полочкам | 6+Дом | 12+
Планетарий13.00−15.00 | Наблюдение Солнца в телескоп Coronado (при ясной погоде)12.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+15.00 | 365 дней вокруг Солнца | 6+17.30 | Мир, в котором мы живём | 12+
Театр «Белая Овца»18.00 | Король Лир | 16+
Театр «Век жизни»15.00, 18.00 | Курица | 16+
Театр «Данилин»14.00 | Экскурсия в музей магии и волшебства | 0+18.00 | Колода карт и чашка кофе. Вечер микромагии | 12+
Театр «У Моста»14.00, 18.00 | Тевье-молочник | 12+
Театр кукол11.00 | Волшебный поезд | 0+13.30 | Буратино | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского19.00 | Жизель. К 100-летию Пермского балета | 12+
Театр Сергея Дроздова21.00 | Монодрама «Мой Гамлет» | 18+
Театр юного зрителя11.00, 13.30 | Каникулы в Простоквашино | 6+12.00, 15.00 | Чудеса под подушкой | Спектакль идёт на малой сцене театра | 6+
Театр-Театр11.00 | Театр на ладошке. Весна | Театр-Тятрик | 0+13.00, 18.30 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+15.00, 18.00 | Кентервильское привидение | ТМТ | 12+17.00 | Няня Ву | Театр-Тятрик | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка произведений декоративно-прикладного искусства семьи Канюковых «Нёль рöма во» («Времена года») | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка «Экспериментальный фонд» | 0+11.00−20.00 | Выставка Центра Вознесенского «Валерий Акопов. Художник-график → дизайнер. Рождение профессии» | 12+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Экспозиция «Лабиринты граней: полигональная фигура». Выставка творческих работ учащихся студии «Моделирование из бумаги» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Закулисье» | 0+