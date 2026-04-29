Прилепин рассказал, что его сын пять месяцев воюет на СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что его старший сын заключил контракт и уже пять месяцев служит в зоне специальной военной операции.
«Сейчас у меня сыну 21 год, он служил в армии, потом служил алтарником в нашем нижегородском монастыре, и потом он заключил контракт. И вот сейчас воюет уже пять месяцев», — сказал Прилепин, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», одной из площадок которого стал Нижний Новгород.
«Я вижу, как он влюблен в людей стал, как ярко, как остро в нем эти чувства проявились, как он наблюдает своих однополчан, и он просто захлебывается от восторга, видя, какие это люди, видя, какие они удивительные, какие они смелые, какие они подвиги совершают просто ежедневно», — добавил Прилепин про своего сына.
В ходе лекции на тему «Одна страна — одна судьба: Россия глазами писателя» Прилепин заявил, что не призывает всех пойти на войну, но призывает относиться к ней крайне внимательно, потому что это «действительно удивительные события, удивительные люди и удивительные судьбы».
«И еще одна обязанность человека культуры — писателя, музыканта или художника, зафиксировать этих людей в тот момент, когда они совершают эти свои великие деяния и подвиги», — сказал Прилепин.
Сам Прилепин заключил контракт с Минобороны в октябре 2025 года и проходит службу в Добровольческом корпусе.
Первый федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества «Знание». За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,3 миллиарда просмотров.