Нижегородский актер Артем Быстров рассказал о премьере военной драмы

«Этот фильм очень честно и точно показывает войну. Он достоверный, рассказывает о настоящем, непридуманном человеческом подвиге Матвея Кузьмина. Просто и правдиво — без эпичных батальных сцен. Он — настоящий, за душу берущий, сердце щемящий. Это история подвига обычного человека в непростое время. И она показывает нам, что всё зависит только от твоего выбора. Что любой человек способен совершить поступок, который потом приравняется к подвигу выбора человека, — поделился Артем Быстров. — Это кажется, что это где-то там, далеко. Но по факту это все очень рядом, очень близко. И если ты готов, то ты сделаешь это. И именно поэтому картина получилась правдивой и настоящей. А мой герой в этом фильме — полицай. В оккупированной деревне немцы поставили его следить за порядком. Он не плохой и не хороший, в жизни все гораздо сложнее, всё неоднозначно. Не буду спойлерить, но зову всех посмотреть это кино и увидеть, какой на самом деле мой герой, какие хитросплетения судьба и жизнь постоянно готовят ему, да и всем нам. Ты никогда не знаешь в следующую минуту, где ты окажешься и в каком ты месте будешь. И самое главное, в любых обстоятельствах пытаться оставаться человеком».