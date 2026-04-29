Нижегородский актер Артем Быстров рассказал о премьере военной драмы

Военная драма «Семь вёрст до рассвета» (16+) выходит в прокат 30 апреля. Это история о реальном герое — крестьянине Матвее Кузьмине, повторившем подвиг Ивана Сусанина. Став проводником для фашистов, он всю ночь в метель водил их по лесу, а в это время его внук добрался до красноармейцев и сообщил, где встретить и разгромить гитлеровцев. Часть фашистов уничтожили, остальных взяли в плен.
Главную роль в фильме исполнил Федор Добронравов. Создатели проекта уверяют, что особое значение придавали исторической достоверности. Для работы над фильмом авторы подняли архивные данные, поговорили с родственниками Матвея Кузьмина, нашли свидетельницу событий — почти столетнюю жительницу тех мест, знавшую Матвея Кузьмина. Она в деталях рассказала его историю и то, как вели себя оккупанты в деревне. Так что фильм обещает стать самой правдивой историей о войне, снятой в последние десятилетия.
Картина собрала самых известных актеров современности. В нем заняты: Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Олег Гаас, Вячеслав Чепурченко, Сергей Кемпо, Наталья Суркова, Тимофей Кочнев, Екатерина Чаннова и многие другие известные артисты.
В их числе и наш земляк, выпускник нижегородского театрального училища Артем Быстров. Его героя — Захара, хромого, не взяли добровольцем на фронт, а когда в деревню пришли немцы, его назначили старостой. Односельчане ненавидят его, но он в полицаях не по собственному желанию. И как может, тайно помогает землякам.
Накануне премьеры редакция сайта pravda-nn.ru узнала у Артема Быстрова о картине. Актер признался, что в его фильмографии это самый правдивый из всех фильмов о войне.
«Этот фильм очень честно и точно показывает войну. Он достоверный, рассказывает о настоящем, непридуманном человеческом подвиге Матвея Кузьмина. Просто и правдиво — без эпичных батальных сцен. Он — настоящий, за душу берущий, сердце щемящий. Это история подвига обычного человека в непростое время. И она показывает нам, что всё зависит только от твоего выбора. Что любой человек способен совершить поступок, который потом приравняется к подвигу выбора человека, — поделился Артем Быстров. — Это кажется, что это где-то там, далеко. Но по факту это все очень рядом, очень близко. И если ты готов, то ты сделаешь это. И именно поэтому картина получилась правдивой и настоящей. А мой герой в этом фильме — полицай. В оккупированной деревне немцы поставили его следить за порядком. Он не плохой и не хороший, в жизни все гораздо сложнее, всё неоднозначно. Не буду спойлерить, но зову всех посмотреть это кино и увидеть, какой на самом деле мой герой, какие хитросплетения судьба и жизнь постоянно готовят ему, да и всем нам. Ты никогда не знаешь в следующую минуту, где ты окажешься и в каком ты месте будешь. И самое главное, в любых обстоятельствах пытаться оставаться человеком».
