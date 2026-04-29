Маск пригрозил, что развитие ИИ может закончится гибелью человечества

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в ходе заседания по его делу против разработчика искусственного интеллекта OpenAI заявил, что развитие ИИ может привести к будущему, аналогичному фильму «Терминатор», где ИИ привел к уничтожению человечества.
«Мы не хотим, чтобы все закончилось, как в “Терминаторе”…, мы хотим, чтобы все закончилось, как у Джина Родденберри, как в “Звездном пути”, — приводит слова миллиардера издание Fortune.
Он также упомянул, что его компания Neuralink при разработке мозговых имплантов следует принципам безопасности ИИ, применяя, по его заявлениям, подход «симбиоза ИИ и человека».
Издание отмечает, что Маск должен явиться в суд на повторное заседание позднее в среду — для перекрестного допроса адвокатами OpenAI.
В августе 2024 года Маск подал судебный иск против директора OpenAI Сэма Альтмана и других лидеров компании, потребовав от окружного судьи США заблокировать попытку OpenAI стать коммерческой организацией. OpenAI позже заявила, что попытки Маска купить ее противоречат его иску против компании, в котором тот утверждает, что активы OpenAI не должны использоваться для частного заработка.