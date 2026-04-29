Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск пригрозил, что развитие ИИ может закончится гибелью человечества

Маск: развитие ИИ может закончится гибелью человечества, как в «Терминаторе».

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в ходе заседания по его делу против разработчика искусственного интеллекта OpenAI заявил, что развитие ИИ может привести к будущему, аналогичному фильму «Терминатор», где ИИ привел к уничтожению человечества.

«Мы не хотим, чтобы все закончилось, как в “Терминаторе”…, мы хотим, чтобы все закончилось, как у Джина Родденберри, как в “Звездном пути”, — приводит слова миллиардера издание Fortune.

Он также упомянул, что его компания Neuralink при разработке мозговых имплантов следует принципам безопасности ИИ, применяя, по его заявлениям, подход «симбиоза ИИ и человека».

Издание отмечает, что Маск должен явиться в суд на повторное заседание позднее в среду — для перекрестного допроса адвокатами OpenAI.

В августе 2024 года Маск подал судебный иск против директора OpenAI Сэма Альтмана и других лидеров компании, потребовав от окружного судьи США заблокировать попытку OpenAI стать коммерческой организацией. OpenAI позже заявила, что попытки Маска купить ее противоречат его иску против компании, в котором тот утверждает, что активы OpenAI не должны использоваться для частного заработка.

От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
