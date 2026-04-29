В Екатеринбурге благоустроят еще 500 метров набережной

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.
Набережную реки Исеть на участке от дома на улице Машинной, 31 «б» до дома на Хуторской, ¼ ждет преображение. Территория протяженностью 540 метров и общей площадью благоустройства около 13 тыс. кв. м станет полноценным общественным пространством.
«На сегодняшний день территория набережной представляет заросший участок и не используется горожанами, хотя может выступать в качестве связующего элемента между различными частями городской среды, объединяя природный ландшафт и урбанистическую структуру», — отметил автор проекта архитектор Сергей Пищик.
По мнению экспертов, участок обладает значительным потенциалом — он находится в непосредственной близости от ЦПКиО имени В. В. Маяковского и входит в водно-зеленый каркас города. На данный момент здесь отсутствует комфортная пешеходная и транспортная инфраструктура, нет функциональных пространств и мест для отдыха.
Образ завода радиоаппаратуры (который располагался здесь в 1959 году) лег в основу проекта: пешеходные и велосипедные маршруты, световые сценарии и функциональные узлы-площадки выстроены по принципу единой системы — подобно схеме радиопередатчика. В отделке и дизайне малых форм прослеживаются мотивы радиотехники: металл, линейная графика, ритмичные световые решения, визуально передающие «прохождение сигнала».
Концепция охватывает 3 направления развития территории: формирование связной пешеходной и велосипедной инфраструктуры, функциональное зонирование с организацией точек притяжения для разных аудиторий, а также создание площадок для малого и среднего бизнеса. Такой подход позволяет набережной не только стать комфортным общественным пространством, но и развиваться, привлекая предпринимателей и сезонные форматы.
Функционально набережная разделена на несколько зон. Центральным элементом станет событийная площадь с качелями «Узел связи» — пространство для встреч и городских мероприятий. Помимо этого, вдоль берега предусмотрена спортивная площадка с воркаутом «Источник энергии», зоны отдыха под навесами, зона с лежаками, а также выносные балкончики с видом на реку. Спуск со ступенями «Радиоволна» обеспечит возможность желающим спуститься к воде.
Проектируемое благоустройство выполнено в связке с близлежащими проектируемыми и существующими территориями, как в части застройки, улично-дорожной сети, инфраструктуры и благоустройства, так и в части вертикальной планировки территории. Территорию с ЦКПиО свяжет пешеходный «Мост связи». Предусмотрена и навигационная система.
По характеру озеленения набережная совместит природную и активную зоны. Проектом запланирована высадка лиственных и хвойных деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений.
Реализация проекта даст новый импульс для развития всего района.