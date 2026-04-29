В Калининграде проводят экологическое обследование зелёной зоны вдоль Литовского ручья. Работы необходимы для начала строительства новой дороги. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
По улице Юбилейной проектирование закончено. Мы получили проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу. Сейчас заказали дополнительные исследования на краснокнижных жучков. На случай, если мы обнаружим их в процессе производства работы — должны будем сделать релокацию животных, — отметила Дятлова.
Она подчеркнула, что приступать к выбору подрядчика и началу работ будут после окончания экологической экспертизы. Завершить её рассчитывают в ближайшее время.
Глава администрации подчеркнула необходимость новой дороги. Эта улица, по её словам, «будет формировать каркас города». Также дорога нужна, чтобы начать реконструкцию Литовского вала.
Контракт на проведение экологической экспертизы заключили с ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет». Подрядчику необходимо провести работы по сбору, анализу и обобщению информации о природно-антропогенных объектах в границах земельных участков улицы Юбилейной и прилегающей территории. Исследование началось в апреле. Цена контракта составляет 385 тысяч рублей.
Юбилейная должна соединить улицы Гагарина и Невского через лесополосу в районе старого еврейского кладбища. По проекту собираются построить двухполосную магистраль с тротуарами и велодорожкой. Её протяжённость составит 1,4 километра. Специально под новую дорогу выделили участок с кадастровым номером 39:15:000000:10184.
Местные жители неоднократно выступали против строительства магистрали. Горожане призывали сохранить парковую зону и признать её особо охраняемой природной территорией. Одним из оснований стало обнаружение в лесополосе краснокнижных жуков — по этой причине в 2024 году прокуратура опротестовала проведение вырубки под улицу Юбилейную. После обращений жителей и общественников власти согласились организовать комплексное экологическое обследование, которое необходимо для утверждения охранного статуса.
В городском бюджете заложили 873 миллиона рублей на строительство магистрали в 2026 и 2027 годах. Дорога нужна для удобного подъезда к будущему кампусу БФУ имени Канта, который возводят за главным корпусом университета. По мнению экологов, строительство дороги окажет негативное воздействие на птиц и насекомых, обитающих в лесу. Кроме вырубки деревьев, для проведения работ потребуется перенести около пяти тысяч могил.