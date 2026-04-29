В Калининграде проводят экологическое обследование зелёной зоны вдоль Литовского ручья

В городском бюджете заложили 873 миллиона рублей на строительство магистрали в 2026 и 2027 годах. Дорога нужна для удобного подъезда к будущему кампусу БФУ имени Канта, который возводят за главным корпусом университета. По мнению экологов, строительство дороги окажет негативное воздействие на птиц и насекомых, обитающих в лесу. Кроме вырубки деревьев, для проведения работ потребуется перенести около пяти тысяч могил.