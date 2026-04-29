Озвучены правила прогулок в нацпарках «Куршская коса» и «Виштынецкий» в период запрета посещения лесов

В Калининградской области продолжается особый пожароопасный сезон, до 17 мая запрещено посещение лесов в регионе. При этом национальные парки «Куршская коса» и «Виштынецкий» посещать можно, но только с целью экологического туризма. Об этом сообщает пресс-служба парков.
Отмечается, что в майские праздники можно: гулять по экологическим тропам и маршрутам, расположенным в рекреационной зоне, воздержаться от курения, держать собак на поводке, соблюдать тишину, для пикника использовать заранее приготовленную еду, вывозить мусор.
Напомним, на особо охраняемых природных территориях федерального значения в любое время года запрещено разводить костры и организовывать турстоянки вне специального оборудованных для этих целей мест (территории турбаз и гостевых домов).
Нарушителей штрафуют.