Власти Екатеринбурга не стали отменять «Бессмертный полк»

В Екатеринбурге не стали отменять акцию «Бессмертный полк». Такое решение принял глава города Алексей Орлов на заседании антитеррористической комиссии. Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что «Бессмертный полк» пройдет очно в четырех городах региона: в Екатеринбурге, Нижнем-Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме.
После проведения «Бессмертного полка» в 14:00 в центре города откроют движение, однако уже в 20:00 оперативно перекроют вновь — для проведения салюта и праздничного фейерверка. Отмечается, что эти меры позволят избежать большого скопления людей на проспекте Ленина.
— Для охраны общественного порядка во время праздничного салюта и по его завершению будет организовано усиленное патрулирование нарядами полиции, — сообщили в мэрии.
Также отдельные меры безопасности обеспечат 173 памятникам, мемориальным комплексам и другим объектам, увековечивающим Победу в Великой Отечественной войне. Также Алексей Орлов поручил принять все необходимые меры, чтобы праздничные мероприятия прошли безопасно.