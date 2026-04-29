Санитарные врачи обследовали родники Воронежской области

Сотрудники управления Роспотребнадзора перед началом летнего сезона отобрали пробы воды из родников, которые используются для питьевых целей жителями области. Всего в регионе в качестве источников нецентрализованного водоснабжения зарегистрировано 60 каптажей родников. В апреле специалисты отобрали из них 120 проб для лабораторного исследования питьевой по санитарно — химическим и микробиологическим показателям.
Пригодной для питья по итогам проверки признали следующие родники:
— родник — 1 км от федеральной трассы Р-298 «Курск-Каспий» вблизи межпоселковой дороги на п. Новонадеждинский Аннинский район,
— родник Таловский в районе бывшего п. Откормсовхоза,
— родник у автодороги Таловая-Новохоперск,
— родник — Серафимо-Саровский мужской епархиальный монастырь, Грибановский район, с. Новомакарово,
— родник 124 — в селе Листопадовка, Грибановского района,
— 134 родник Мурадкин колодец — 51°5 6 N 41°30 4 E Мурадкин колодец на реке Савале, напротив новохоперской Кочерги Новохоперского района,
−133 родник Новохоперск 51°4 42 N 41°31 14 E родник на реке Савале в районе Новохоперской Кочерги (между рп Новохоперск и с Русаново),
— родник «Святой источник», г. Поворино, район железнодорожного моста,
— родник река Калмычок Воронежская область Поворинский район с. Октябрьское,
— родник 233 родник Студёный, Воронежская область Терновский район на территории с. Братки, -родник 128 Одинокий колодец, Воронежская область, Терновский район, на территории села Козловка,
— родник «Бакурский», сп Меловатское, с Новомеловатка, ул. Меловая Калачеевского района,
— родник «Пантейлемона Целителя», сп Краснобратское, с. Пришиб Калачеевского района,
— родник «Рушкин» рн Воробьевский, сп Никольское 1,
— родник С.п. Никольское 1 в 1000 м от улицы Калинина Воробьевский р-н,
— родник «Раковка» рн Петропавловский, с Новобогородицкое,
— родник село Бабяково, ул. Зеркальная 1−1, Новоусманский р-н (родник «Святой источник»),
— родник Новоживотинновское сельское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области — с. Хвощеватка, ул. Федорова, д. 15Б (святой источник великомученицы Параскевы Пятницы),
— родник пасечный колодец, п.г.т. Давыдовка, Лискинский р-н,
— родник Старца Спиридона Терновское с/п, с. Терновое, пер. Голубец Острогожского района,
— источник «Серебряные ключи» Марковское сельское поселение, с. Верхние Марки Каменского района,
— родник «Святой источник “Головище”, с. Ливенка, Павловского района,
-родник «Белый Ключ», с. Лозовое, Верхнемамонского района,
— родник «Борисов колодец», с. Лозовое, Верхнемамонского района,
— родник «Невестин ключ», с. Приречное, Верхнемамонского района,
— родник «Кременицкий», с. Лозовое, Верхнемамонского района,
— родник урочище Кочержино п. Копенкина, Россошанского района,
-родник «Живой ключ» с. Новобелая, Кантемировского района,
-родник у старого моста через р. Девица г. Семилуки,
— родник у Храма г. Семилуки, ул. 25 лет Октября,
— родник с. Губарево, за воинским захоронением 293 Семилукского района,
— родник с. Перлевка, ул. Центральная, 57 г. Семилуки,
-родник с. Серебрянка, ул. Сметановка (50 метров от дома № 21) Семилукского района,
— родник с. Нижнедевицк, ул. Революционная, Нижнедевицкого района,
— родник с. Верхнее Турово, ул. Победы, 10а, Нижнедевицкого района,
— родник с. Кучугуры, ул. Заречная, Нижнедевицкого района,
— родник с. Новая Ольшанка, Нижнедевицкого района,
— родник С. Н. Турово, ул. Мира, 15, Нижнедевицкого района,
— родник р.п. Хохольский, район песчаного карьера,
— родник у Казенного моста слева р.п. Хохольский,
— родник у Казенного моста справа р.п. Хохольский,
— родник Родник с. Никольское на Еманче Хохольскоко района,
— родник х. Ключи «Сердюковский родник» Репьевского района,
— родник пер. Ореховый, д. 8 г. Воронеж,
— родник пер. Заозерный, д. 1 г. Воронеж,
— родник «Ржавчик» Воронежская нагорная дубрава г. Воронеж,
— родник в п. Рыбачий у дома № 308 г. Воронеж.