Вызов принят. Как в южной столице расширяют возможности оказания медпомощи

Решение об открытии больницы в далёком 1881 году по просьбе самих горожан приняла городская Дума. В донской столице стремительно росли промышленность и население, и су­ще­ству­ющие больницы уже не справлялись с нагрузкой. Новая больница была жизненно необходима. Конечно, почти полтора века спустя, БСМП принимает вызовы совершенно другого масштаба, сберегая главную традицию: сохранять жизни и здоровье людей, даже если время работает против пациента.