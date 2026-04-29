Вызов принят. Как в южной столице расширяют возможности оказания медпомощи

28 апреля — День работников скорой медицинской помощи. Примечательно, что у Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону в этом году ещё одна знаковая дата — ей исполняется 145 лет. За этой цифрой — целая летопись, неразрывно связанная с родным городом, его историей и развитием донской медицины.
Решение об открытии больницы в далёком 1881 году по просьбе самих горожан приняла городская Дума. В донской столице стремительно росли промышленность и население, и существующие больницы уже не справлялись с нагрузкой. Новая больница была жизненно необходима. Конечно, почти полтора века спустя, БСМП принимает вызовы совершенно другого масштаба, сберегая главную традицию: сохранять жизни и здоровье людей, даже если время работает против пациента.
На космической скорости.
Сегодня больница, или как её прозвали в народе, «ростовский Склиф» — одно из крупнейших многопрофильных лечебно-диагностических медицинских учреждений региона. Здесь трудятся свыше трёх тысяч специалистов.
«Медицина — это служение. Из тех, кто это понимает, выходят отличные специалисты. И такие нам в команде нужны», — уверен главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Александр Пономарев.
В структуре учреждения сразу несколько центров, помогающих по разным направлениям: региональный сосудистый, ожоговый, травматологии и оптико-реконструктивной микрохирургии глаза, острых отравлений, острого гемодиализа, анестезиологии-реанимации и инфекционный. В составе больницы — служба скорой помощи с десятью подстанциями, оперативным отделом, принимающим вызовы от пациентов, и собственным автопарком.
Экстренная помощь здесь отлажена до минут, а результат зависит от слаженности команды, которая работает практически на космических скоростях. Современное медицинское оборудование, которым больница оснащена на уровне ведущих клиник страны, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», поддержке губернатора Ростовской области, правительства и министерства здравоохранения, работает во благо пациентов.
В 2020 году на базе ГБСМП открылся Региональный сосудистый центр. Его создали специально для малоинвазивных операций при инсультах и инфарктах, оснастили современной техникой, запустили новые операционные. Всё это дало возможность не только усовершенствовать помощь при сосудистых катастрофах, но и расширить возможности для других видов вмешательств.
«Будущее медицины за высокими технологиями и талантливыми врачами», — считает главный врач ГБСМП Ростова-на-Дону Александр Пономарев.
Причём врач должен быть профессионалом высокого класса, идти в ногу со временем и постоянно развиваться в профессии. В ГБСМП Ростова-на-Дону, с её историей, медицинскими династиями, традициями, умеют воспитывать таких специалистов.
Всегда на службе.
Сотрудники больницы всегда оперативно реагируют на любые вызовы времени. Например, в 2021 году, в самый разгар пандемии новой коронавирусной инфекции, скорая помощь работала на пределе своих возможностей. Количество вызовов в сутки более полутора тысяч! Врачи и фельдшеры выходили на смену за сменой, выдерживая колоссальную нагрузку. И с поставленными задачами справились!
А в 2022-м коллектив больницы оказывали медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную, эвакуированным жителям Луганска, Донецка и Мариуполя, выездные бригады скорой дежурили в пунктах временного размещения для этих людей.
Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону работает в режиме: 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. Её основной миссией во все времена и эпохи было и остаётся — спасение жизней людей. По сути, сегодня эта больница — центр экстренной медицины региона.
