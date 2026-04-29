Чемпионат «Весенний дуатлон» состоится 30 мая в Новоуральске

Спортсмены из нескольких городов Свердловской области примут участие в открытом чемпионате «Весенний дуатлон», который пройдет 30 мая в городе Новоуральске. Мероприятие состоится в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в городском спортивном клубе «Кедр».
Чемпионат пройдет в районе водно-спасательной станции. За звание сильнейших поборются около 50 участников из Новоуральска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Заречного и других городов региона. Им предстоит преодолеть две дистанции протяженностью 11 км и 27,5 км. После финиша основных забегов впервые состоится командная эстафета.
Первые соревнования по дуатлону в Новоуральске прошли 27 июля 2023 года. Тогда чемпион России по триатлону 2019 года Андрей Алыпов из Екатеринбурга финишировал первым среди мужчин на дистанции «5+20+2,5», а среди женщин победу одержала Василиса Нечаева из Новоуральска. Кроме того, в соревнованиях впервые выступили паратриатлеты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.