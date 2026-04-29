Чемпионат «Весенний дуатлон» состоится 30 мая в Новоуральске

Первые соревнования по дуатлону в Новоуральске прошли 27 июля 2023 года. Тогда чемпион России по триатлону 2019 года Андрей Алыпов из Екатеринбурга финишировал первым среди мужчин на дистанции «5+20+2,5», а среди женщин победу одержала Василиса Нечаева из Новоуральска. Кроме того, в соревнованиях впервые выступили паратриатлеты.