В Шушенском лесной инспектор закрыла глаза на вырубку за кругляк для бани

В Шушенском перед судом предстанет старший госинспектор лесной охраны. Женщину обвиняют в получении взятки за сокрытие незаконной вырубки. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В августе 2025 года в учреждение «Лесная охрана» поступили данные космомониторинга: на территории Саяно-Шушенского лесничества отчётливо фиксировалась незаконная рубка. Инспектор должна была отразить нарушение в служебном отчёте и инициировать привлечение виновных к ответственности. Однако она договорилась с лесозаготовителем. Условие: она «закрывает глаза» на незаконную рубку в документах, а взамен получает кругляк для строительства собственной бани.
Женщина сфальсифицировала видеозапись соседнего нетронутого участка и скрыла факт нарушения. За это с местной пилорамы для неё отгрузили 41 бревно сосны и лиственницы (около 11 кубометров) стоимостью 70 тысяч рублей. При этом ущерб лесному фонду России от незаконной рубки превысил 2 миллиона рублей.
Прокурор утвердил обвинение. Взяткодатель от уголовной ответственности освобождён — он добровольно сообщил о передаче взятки и сотрудничал со следствием. Ущерб будет взыскан по иску прокурора.
