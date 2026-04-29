В Шушенском лесной инспектор закрыла глаза на вырубку за кругляк для бани

В августе 2025 года в учреждение «Лесная охрана» поступили данные космомониторинга: на территории Саяно-Шушенского лесничества отчётливо фиксировалась незаконная рубка. Инспектор должна была отразить нарушение в служебном отчёте и инициировать привлечение виновных к ответственности. Однако она договорилась с лесозаготовителем. Условие: она «закрывает глаза» на незаконную рубку в документах, а взамен получает кругляк для строительства собственной бани.