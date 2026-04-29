Правительство Беларуси рассказало о появлении полуфабрикатов в школьном питании. Подробности сообщает телеграм-канал правительства республики.
Глава белорусского правительства Александр Турчин провел рабочую встречу по вопросам организации школьного питания. По итогам мероприятия были выработаны подходы, касающиеся улучшения организации питания в школах.
В частности, будут усовершенствованы принципы организации одноразового питания. Оно станет одинаковым для школьников, которые учатся в первую и во вторую смены.
Кроме того, нормы питания планируют определить для трех групп: с 1 по 4 классы, с 5 по 7, а также с 8 по 11. На данный момент указанные нормы определены для детей от 6 до 10 лет и от 11 до 18 лет.
Будет расширено использование полуфабрикатов в школьном питании.
«Все эти меры направлены на то, чтобы школьное питание было более разнообразным, вкусным и здоровым, и каждый школьник имел возможность получить питание в школе», — уточнили в правительстве.
Тем временем минские школы тестируют новое меню: «Пицца со шпинатом, картофель с укропом, суп с петрушкой».
