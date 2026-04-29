Жилой комплекс в виде буквы могут возвести в Воронеже

Последний из проектов, претендующих на оригинальность по части формы здания, был заявлен в мае 2025 года. Так, на общественные обсуждения выносился дом на улице Ленина в Воронеже. Для участка под ним застройщик ООО «Специализированный застройщик “Строй-Сфера”» (структура воронежской «ДСК») просил отклонение от предельных параметров: увеличение процента застройки и плотности. По документам, МКД будет состоять из двух секций, соединенных переходом. Проект пока не отражается в ЕСЖИС (единой информационной системе жилстроительства), поэтому его стадию реализации оценить трудно.