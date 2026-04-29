В Перми улицу Хлебозаводскую временно закроют для движения транспорта

Краевой Минтранс издал распоряжение о временном запрете движения всех видов транспорта на ул. Хлебозаводской. Дорогу закроют в ночное время суток.
Движение прекратят в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В ведомство обратилось ООО «СК-Лидер», которое проведет на участке ул. Хлебозаводской строительно-монтажные работы по реконструкции кабельной эстакады и монтажу стальных конструкций. Работы выполнят в рамках строительства технологического объекта АО «ОДК-ПМ».
Временное прекращение движение транспорта произведут с 1 мая по 3 мая в ночное время с 23:00 до 05:00 на участке ул. Хлебозаводской от дома № 18 до дома № 19.
В Дзержинском районе Перми с 30 апреля изменят следование семь автобусных маршрутов. Автобусы начнут следовать в объезд улицы Василия Каменского.