Сроки начала строительства ФОКа в Чкаловске вновь перенесли

О том, что с поиском участка для ФОКа в Чкаловске возникли проблемы из-за близости аэродрома, экс-губернатор Антон Алиханов говорил в ходе прямой линии в июне 2022 года. В феврале того же года пресс-служба правительства сообщала о переговорах с Минобороны о передаче участков площадью 2,2 и 6,2 га на ул. Докука в Чкаловске для строительства ФОКа и социальных объектов.