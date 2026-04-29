Прощание с погибшим на СВО офицером нижегородского СК состоится 30 апреля

Источник: Живем в Нижнем

Бывший специалист отдела криминалистики нижегородского СК, подполковник юстиции Игорь Индисов погиб в ходе спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления.

Боец скончался при исполнении воинского долга в ДНР 20 апреля. Игорь Индисов работал в Следственном комитете с 2009 по 2025 год. У военнослужащего остались трое сыновей и дочь.

«Он заслуженно пользовался уважением среди коллег по работе и сотрудников правоохранительных органов. Всегда был отзывчивым и настоящим профессионалом своего дела», — говорится в сообщении.

Коллектив нижегородского СК выразил соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с ним состоится 30 апреля в 14.00 на Шелокшанском кладбище в Кстовском районе.

Напомним, 11 нижегородских медработников награждены медалями за помощь бойцам СВО.