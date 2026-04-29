178 объектов на голосовании: Татарстан выбирает объекты благоустройства онлайн и через волонтеров

Масштабная программа благоустройства общественных пространств реализуется в Татарстане с 2015 по 2025 годы. За это время в республике обновили 441 общественное пространство, а общий объем финансирования составил 29 млрд рублей. Как сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин, Татарстан стал фактическим инициатором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который сегодня входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни».