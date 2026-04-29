178 объектов на голосовании: Татарстан выбирает объекты благоустройства онлайн и через волонтеров

На брифинге в Кабмине РТ рассказали, как проходит голосование за объекты благоустройства. В этом году процедура стала более доступной: жители республики могут выбрать территории как онлайн, так и при поддержке волонтеров в общественных пространствах.
Татарстан подвел итоги десятилетней программы благоустройства.
Масштабная программа благоустройства общественных пространств реализуется в Татарстане с 2015 по 2025 годы. За это время в республике обновили 441 общественное пространство, а общий объем финансирования составил 29 млрд рублей. Как сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин, Татарстан стал фактическим инициатором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который сегодня входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни».
«Опыт республики высоко оценил Минстрой России и предложил его масштабировать на всю страну. Регламенты и практика, разработанная в республике, вошли в федеральные стандарты благоустройства», — сказал Айзатуллин.
В 2026 году в рамках федерального проекта планируется благоустроить еще 51 объект, на эти цели выделят 2,5 млрд рублей.
55 проектов благоустроили за счет федерального бюджета.
Татарстан ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Айзатуллин сообщил, что за восемь лет 55 проектов в Татарстане получили финансирование из федерального бюджета. При этом 42 из них уже завершены, а оставшиеся 13 планируется реализовать до конца текущего года.
Дополнительно в 2026 году началось освоение средств по шести объектам — победителям Всероссийского конкурса прошлого года. Общий объем финансирования по ним составляет около 866 млн рублей, из которых более 474 млн рублей обеспечены федеральной субсидией.
Участников онлайн-голосования стало в 2,5 раза больше за пять лет.
Проведение ежегодного голосования при выборе проектов общественных пространств с 2018 года стало обязательным условием участия в федеральном проекте. В этом году всероссийское онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Уже более 126 тыс. жителей Татарстана приняли в нем участие.
Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова сообщила, что интерес населения к выбору территорий стабильно растет. По ее словам, за последние пять лет вовлеченность увеличилась в 2,5 раза: если в 2021 году проголосовали 170 тыс. человек, то в прошлом году — уже свыше 416 тыс.
В 2026 году на голосование вынесено 178 объектов в 45 муниципалитетах. Значительную долю составляют улицы и бульвары (около 25%), а также дворовые территории (порядка 40%).
Впервые жителям помогают проголосовать волонтеры.
С этого года изменилась процедура голосования. Теперь жители могут сделать выбор не только через региональный портал, но и на федеральном сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров.
Наиля Нагуманова пояснила, что для упрощения процесса в городах работают добровольцы, которых можно узнать по фирменной экипировке. Они помогают жителям проголосовать несколькими способами.
Первый вариант — с помощью QR-кода: волонтер генерирует уникальный код, пользователь сканирует его, авторизуется через «Госуслуги» и выбирает объект, после чего волонтер проверяет факт отправки голоса.
Второй способ — голосование через устройство волонтера. В этом случае житель сообщает номер телефона, получает СМС-код подтверждения и называет свои данные, после чего волонтер фиксирует выбор в системе. Безопасность данных и правила участия.
Один человек — один голос без возможности изменения.
Замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов заявил, что рисков утечки персональных данных при таком формате голосования нет. Он подчеркнул, что СМС-код используется исключительно для подтверждения личности и не дает доступа к другим данным пользователя.
Система предусматривает строгие ограничения: один человек может проголосовать только за один объект, изменить или повторить выбор невозможно. После подтверждения голос считается окончательным. Территории, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в приоритетный список благоустройства на 2027 год.
Казань, Челны, Альметьевск и Нижнекамск выбирают проекты.
В Набережных Челнах жителям предложено шесть объектов, включая набережную имени Табеева. Наиля Нагуманова отметила, что развитие этой территории ведется поэтапно, начиная с парка «Прибрежный», а пятая очередь должна объединить все участки в единую систему. Она добавила, что в 2026 году здесь появится крупный павильон, а дальнейшее развитие будет зависеть от голосования жителей.
В Альметьевске на выбор представлено семь объектов, среди которых — проект реорганизации больничного городка на проспекте Строителей. По словам Нагумановой, основная задача проекта заключается в устранении конфликта между пешеходами, личным транспортом и машинами экстренных служб. Планируется вынести парковку за пределы территории, чтобы внутри парковался только специализированный транспорт.
В Нижнекамске на голосование прошли шесть территорий, включая вторую очередь парка Сююмбике. Парк является важной пешеходной артерией, и его планируется превратить в полноценное комфортное общественное пространство, сообщила Нагуманова.
Она также представила обновленный проект третьей очереди набережной озера Нижний Кабан в Казани. Она сообщила, что объект пользуется высоким спросом у жителей, а количество голосов за него значительно выросло по сравнению с 2021 годом. По ее словам, текущие изменения проекта учитывают предложения горожан и работу архитекторов: скорректирована трассировка маршрутов, а часть пешеходной зоны перенесена ближе к зеленым насаждениям.
Казанцы активно участвуют в выборе пространств.
Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил, что более 30 тыс. жителей города уже приняли участие в голосовании. В этом году в перечень включены 24 объекта, равномерно распределенные по районам.
Среди возможных проектов — благоустройство сквера на улице Татарстан с установкой памятника Саре Садыковой, обновление территории у Московского рынка и развитие природных зон, включая Ноксинский лес.
Куляжев также отметил, что один из победителей прошлых лет — бульвар по улице Серова — в 2026 году выходит на завершающий этап строительства. Он добавил, что активность жителей напрямую влияет на реализацию проектов и призвал горожан продолжать участвовать в голосовании.