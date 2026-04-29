В Красноярском крае более 5 тысяч жителей Назарово встретили «Поезд Победы»

В городе Назарово Красноярского края впервые остановился «Поезд Победы». По данным организаторов, более 5 тысяч человек собрались на перроне, чтобы увидеть передвижную экспозицию и принять участие в исторической реконструкции. В составе эшелона — платформы с образцами военной техники, вагон теплушка и отдельный вагон сцена, где выступает агитбригада. На каждой станции программа включает двухчасовую реконструкцию событий мая 1945 года: в первой части проходит встреча эшелона и концерт фронтовой агитбригады, во второй посетители знакомятся с образцами техники, среди которых дальнобойные гаубицы, зенитные и противотанковые орудия. Волонтеры рассказывают посетителям об экспонатах и роли железной дороги в годы войны. Фото: КрасЖД В пресс-службе КрасЖД рассказали, что театрализованные выступления проходят прямо на железнодорожной платформе — артисты исполняют песни военных лет и хореографическую композицию «Журавли». Отметим, что далее «Поезд Победы» продолжит движение по региону. Следующую остановку тематический состав сделает в Ачинске, а в Красноярске его встретят 4 мая.