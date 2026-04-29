Фокус на молодёжь. Омбудсмены ПФО обменялись опытом

«Мы взаимодействуем, “сверяем часы”, анализируя деятельность друг друга, обсуждаем проблемы. В Пермском крае большое внимание уделяется защите материнства и детства, прав молодёжи, инвалидов, семей, значительные средства выделяются на заботу о здоровье жителей. Принимаются соответствующие законодательные акты. В Прикамье есть чему поучиться в области социальной защиты и поддержки жителей. Накопленный опыт следует тиражировать в ПФО и в стране в целом, он для нас очень полезен, — считает омбудсмен Республики Татарстан, председатель Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ ПФО Сария Сабурская. — Во время встречи мы изучили практики Прикамья и других регионов в плане защиты прав молодёжи, взаимодействия по этим вопросам с органами муниципальной, региональной и федеральной власти».