Фокус на молодёжь. Омбудсмены ПФО обменялись опытом

Молодёжь Пермского края — это 600 тысяч человек. У региона огромный опыт вовлечения этой огромной силы в правозащитную деятельность. Свои практики край представил на расширенном заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ Приволжского федерального округа (ПФО).
На первом месте.
В этом году институту Уполномоченного по правам человека в Прикамье исполняется 25 лет. Потому знаменательно, что встреча правозащитников проходит на пермской земле, отметил омбудсмен Пермского края Игорь Сапко.
«Повестка очень актуальна для всех регионов ПФО и не только. Это вопросы участия молодёжи в правозащитной деятельности. Именно она определяет тренды развития государства и напрямую влияет на социально-экономическое и культурное развитие, — подчёркивает Игорь Сапко. — Мы относимся к теме защиты прав очень трепетно. Необходимо поддерживать проекты, которые направлены на повышение качества жизни, реальную помощь нашим гражданам, в том числе и в вопросах правового просвещения».
Для воплощения в жизнь самых актуальных трендов и работы единым фронтом уполномоченные по правам человека объединяются в границах федеральных округов в координационные советы.
«Мы взаимодействуем, “сверяем часы”, анализируя деятельность друг друга, обсуждаем проблемы. В Пермском крае большое внимание уделяется защите материнства и детства, прав молодёжи, инвалидов, семей, значительные средства выделяются на заботу о здоровье жителей. Принимаются соответствующие законодательные акты. В Прикамье есть чему поучиться в области социальной защиты и поддержки жителей. Накопленный опыт следует тиражировать в ПФО и в стране в целом, он для нас очень полезен, — считает омбудсмен Республики Татарстан, председатель Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ ПФО Сария Сабурская. — Во время встречи мы изучили практики Прикамья и других регионов в плане защиты прав молодёжи, взаимодействия по этим вопросам с органами муниципальной, региональной и федеральной власти».
У каждого — своя изюминка.
Как привлечь новое поколение к правозащитной работе? Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов отмечает, что залог успеха — в формировании с юных лет активной гражданской позиции. Члены молодёжного совета при омбудсмене Оренбургской области привлекаются к сбору гуманитарной помощи, занимаются волонтёрством, правовым просвещением жителей, научно-проектной деятельностью.
А председатель Молодёжного движения Ассоциации юристов РФ, руководитель Управления регионального развития Аппарата Ассоциации юристов России и глава Общероссийского движения «Корпус “За чистые выборы” Илья Руденко считает, что молодые правозащитники получают невероятно ценный опыт, оказывая бесплатную юридическую помощь.
«Работая с обращениями людей, а не решая задачи из учебника, они учатся состраданию», — говорит Илья Руденко.
Кроме того, это возможность поработать со старшими товарищами, перенять их профессиональные навыки.
«Молодёжь сейчас не может сидеть на месте, она хочет помогать, причём часто в самых нелёгких вопросах, — уверен председатель Молодёжного совета при уполномоченном по правам человека в Белгородской области Михаил Моисеев. — Хочется вместе с омбудсменами решить как можно больше вопросов».
По итогам встречи подготовят рекомендации для органов государственной власти, местного самоуправления, образовательных и некоммерческих организаций.
Цифры.
78% молодёжи Пермского края проживают в городах. 39% обучаются в школах, вузах или ссузах. 30% занимаются предпринимательством.