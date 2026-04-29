19-летнего водителя без прав задержали после ночной погони в Ростовской области

В Ростовской области после ночной погони задержали 19-летнего водителя без прав. Об этом рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
Как уточнили в полиции, сальские инспекторы ДПС заметили подозрительный «ВАЗ-21053» и потребовали остановиться, но машина только увеличила скорость. В итоге началась погоня.
Парень за рулем лихачил и опасно маневрировал — выезжал на встречку, игнорировал знаки и разметку. Он пытался скрыться около часа, а затем в поселке Целина съехал в кювет. Тогда молодого человека и задержали.
Во время разбрательства выяснилось, что нарушителем был житель села Лопанка, который никогда не получал водительские права. Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован.
В отношении водителя составили несколько административных материалов (по ст. 19.3, ч. 4 ст. 12.15, а также ч. 1 ст. 12.1 и 12.7 КоАП РФ).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.