В Бауманке открылась выставка «Станкостроение. Сделано в России»

Выставка индустриальной живописи «Станкостроение. Сделано в России» открылась 14 апреля в МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках конференции «Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии». Увидеть картины можно до 14 июня, сообщили в университете.
Экспозиция разместилась на пятом этаже Многофункционального научно-образовательного корпуса (МНОК), который является частью кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана, построенного по нацпроекту «Молодёжь и дети». Свои полотна авторы — члены Союза художников России, пензенцы Андрей и Елена Вилковы — создавали не в мастерских, а непосредственно в цехах и на литейном производстве пензенской станкостроительной компании «СтанкоМашСтрой». Цеха завода расположены как в Пензенской области, так и в подмосковном городе Лыткарино.
На картинах изображены реальные производственные процессы: отливка станин и комплектующих, работа инженеров, сборка металлообрабатывающего оборудования. Художники стремились запечатлеть современные условия труда на заводе. Нынешняя выставка в Бауманке — продолжение серии, посвященной возрождению отечественной промышленности.
Отметим, в 2024 году на полях Петербургского международного экономического форума ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин и директор завода Олег Кочетков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает подготовку кадров для станкостроительной отрасли и повышение эффективности производства. По условиям соглашения, студенты университета уже несколько лет проходят летнюю практику на предприятиях кластера.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.