Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бауманке открылась выставка «Станкостроение. Сделано в России»

На ней представлены картины, на которых изображены реальные производственные процессы.

Выставка индустриальной живописи «Станкостроение. Сделано в России» открылась 14 апреля в МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках конференции «Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии». Увидеть картины можно до 14 июня, сообщили в университете.

Экспозиция разместилась на пятом этаже Многофункционального научно-образовательного корпуса (МНОК), который является частью кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана, построенного по нацпроекту «Молодёжь и дети». Свои полотна авторы — члены Союза художников России, пензенцы Андрей и Елена Вилковы — создавали не в мастерских, а непосредственно в цехах и на литейном производстве пензенской станкостроительной компании «СтанкоМашСтрой». Цеха завода расположены как в Пензенской области, так и в подмосковном городе Лыткарино.

На картинах изображены реальные производственные процессы: отливка станин и комплектующих, работа инженеров, сборка металлообрабатывающего оборудования. Художники стремились запечатлеть современные условия труда на заводе. Нынешняя выставка в Бауманке — продолжение серии, посвященной возрождению отечественной промышленности.

Отметим, в 2024 году на полях Петербургского международного экономического форума ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин и директор завода Олег Кочетков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает подготовку кадров для станкостроительной отрасли и повышение эффективности производства. По условиям соглашения, студенты университета уже несколько лет проходят летнюю практику на предприятиях кластера.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.