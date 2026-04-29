В Бауманке открылась выставка «Станкостроение. Сделано в России»

Экспозиция разместилась на пятом этаже Многофункционального научно-образовательного корпуса (МНОК), который является частью кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана, построенного по нацпроекту «Молодёжь и дети». Свои полотна авторы — члены Союза художников России, пензенцы Андрей и Елена Вилковы — создавали не в мастерских, а непосредственно в цехах и на литейном производстве пензенской станкостроительной компании «СтанкоМашСтрой». Цеха завода расположены как в Пензенской области, так и в подмосковном городе Лыткарино.