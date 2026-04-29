Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лишь арест второй машины заставил воронежца вспомнить про детей

За три года мужчина не доплатил алиментов на 1,25 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

У жителя Борисоглебска за три года накопился долг по алиментам в размере 1,25 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Воронежской области.

Но даже арест и реализация автомобиля Chery Suv T11 не повлияло на нежелание мужчины начать выплаты. Кроме того, продажа иномарки не позволила возместить всю сумму долга. Но приставы проверили припаркованные неподалеку от дома должника автомобили.

Оказалось, что ему принадлежали несколько транспортных средств, которые он скрывал. Лишь после того, как Lada Largus, на которой должник приехал в отделение УФССП, арестовали и отправили на спецстоянку, он одумался. И в течение суток перечислял детям 250 тысяч.