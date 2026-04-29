Лишь арест второй машины заставил воронежца вспомнить про детей

У жителя Борисоглебска за три года накопился долг по алиментам в размере 1,25 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Воронежской области.
Но даже арест и реализация автомобиля Chery Suv T11 не повлияло на нежелание мужчины начать выплаты. Кроме того, продажа иномарки не позволила возместить всю сумму долга. Но приставы проверили припаркованные неподалеку от дома должника автомобили.
Оказалось, что ему принадлежали несколько транспортных средств, которые он скрывал. Лишь после того, как Lada Largus, на которой должник приехал в отделение УФССП, арестовали и отправили на спецстоянку, он одумался. И в течение суток перечислял детям 250 тысяч.