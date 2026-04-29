В Перми после атаки БПЛА исследуют воздух на загрязнение

В Перми начали исследовать воздух после атаки беспилотника на промышленную площадку утром 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
Жители Перми выкладывают в соцсетях и пересылают друг другу снимки неба, затянутого то ли тучами, то ли дымом после прилета БПЛА. Поэтому санитарные врачи приступили к отборам атмосферного воздуха. Он будет исследован на содержание загрязняющих веществ, образующихся при пожарах.
Также в Роспотребнадзоре рекомендуют при появлении запаха гари закрыть окна и уйти с улиц домой.
Напомним, что утром 29 апреля на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе была совершена атака беспилотника. Рабочие были эвакуированы, никто не пострадал. При этом были ограничены прием и вылет самолетов из аэропорта Большое Савино.