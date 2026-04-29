В «Архиерейском квартале» Перми создадут новое музейное пространство

«Архиерейский квартал» на месте бывшего зоопарка по ул. Монастырской станет музейной локацией. Об этом рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова. «Если мы посмотрим на улицу Монастырскую, то здесь возникает, по сути такая своеобразная музейная улица или музейная миля. И она как раз будет начинаться с этого нового пространства», — пояснила она. Отметим, что на указанной улице размещены такие исторические центры как Дом Мешкова, музей «Россия — моя история», а также новая Пермская художественная галерея и соборная площадь.