Врач Кашух раскрыла, сколько докторской колбасы можно есть без вреда

Докторская колбаса считается менее вредной по сравнению с другими видами, но безопасной ее назвать нельзя.

Источник: Нижегородская правда

Докторская колбаса считается менее вредной, чем другие виды колбас, но назвать её полностью безопасной нельзя, заявила врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в разговоре с РИАМО.

По словам специалиста, колбаса, даже докторская, представляет собой переработанное мясо. При регулярном и чрезмерном употреблении она может негативно сказаться на здоровье. Хотя докторская колбаса обычно содержит меньше соли и продуктов копчения, чем копчёная или сырокопчёная, она всё же не является полностью здоровым продуктом.

Врач рекомендует взрослым людям ограничиваться 30−50 граммами докторской колбасы за один раз и не употреблять её ежедневно. Лучше использовать её эпизодически, несколько раз в неделю. Детям до трёх лет докторскую колбасу давать не стоит, а после трёх лет можно изредка и в небольших количествах.

При выборе докторской колбасы важно обращать внимание на состав. На первых местах должны быть мясные ингредиенты — говядина и свинина. Также допустимо содержание молока, яиц и небольшого количества нитрита натрия. Если в составе указаны соя, крахмал, мясо механической обвалки или длинный перечень технологических добавок, это может свидетельствовать об удешевлении продукта.

Качественная докторская колбаса должна иметь нежно-розовый цвет без ярко выраженной красноты, подчеркнула эксперт.