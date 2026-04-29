МВД сделало срочное обращение к водителям из-за массовых нарушений ПДД

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Актоты Боранова напомнила участникам дорожного движения, что по всей республике на плановой основе проводятся локальные отработки, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение дисциплины на дорогах.
«Министерство внутренних дел подчеркивает, что такие мероприятия проводились и будут проводиться на постоянной основе и нацелены прежде всего на предотвращение аварий и защиту жизни и здоровья граждан… Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД. Закон и порядок — это личная ответственность каждого», — сказала спикер.
По ее данным, на сегодня в пяти регионах страны — Алматы, Шымкенте, Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях — в рамках ОПМ «Стоп — нарушение» пресечено свыше 22 тыс. нарушений ПДД.
В их числе:
порядка 500 пресеченных фактов управления транспортом в состоянии опьянения и без права управления; порядка 300 грубых нарушений, напрямую влияющих на аварийность, таких как выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал, использование подложных государственных номерных знаков; более 800 предотвращенных случаев опасного поведения за рулем, включая использование мобильного телефона.
«В целом, на специализированные стоянки водворено более 2800 автомобилей, изъято свыше 450 государственных номерных знаков. Каждое пресеченное нарушение — это предотвращенная авария, чья-то сохраненная жизнь и здоровье», — подчеркнула Актоты Боранова.
Она отметила, что такие оперативно-профилактические мероприятия будут последовательно продолжены по всей стране.
