Чайковский стал героем нового балета в волгоградском театре

Как сообщили в областном комитете культуры, главным действующим лицом является сам Чайковский в трех возрастах. Балет в двух актах выстроен как цепь воспоминаний. Сначала идут сцены детства в Воткинске, потом показана смерть матери. Далее следуют первые творческие успехи, светская жизнь, женитьба. Ключевой линией становится дружба по переписке с Надеждой фон Мекк, с которой композитор ни разу не встречался, но которая оказывала ему материальную поддержку. Как отдельный персонаж выведен на сцену Гений творчества.