Чайковский стал героем нового балета в волгоградском театре

В волгоградском театре «Царицынская опера» 19 июня впервые покажут новый балет «Чайковский. Путь к бессмертию». Балетмейстер-постановщик и автор либретто из Санкт-Петербурга Ксения Скареднова проводит репетиции. Этим летом спектакль покажут трижды, он станет окончанием XXII театрального сезона.
«Музыка Чайковского сама по себе — это вызов для балетмейстера, требующая вдумчивой работы, анализа музыкального материала, попытки вникнуть, что в этот момент переживал композитор, — считает Скареднова. — Не только биография, но и творчество, и личные переживания, и история с внутренним ощущением раскола внутри себя были важны для нашей истории».
Художественный совет театра единогласно проголосовал за предложенную концепцию. Администрация и автор договорились о передаче исключительных прав на произведение. Первые три года его можно будет увидеть только в «Царицынской опере».
Идея принадлежит главному дирижеру Сергею Гриневу, который подобрал мелодии: симфония «Манфред», «Симфония № 6», «Серенада для струнного оркестра», фрагменты из «Времен года», отрывки из «Лебединого озера», «Щелкунчика». Костюмы разработала художница Ольга Чебыкина. За световое оформление отвечает Андрей Павлов.
Как сообщили в областном комитете культуры, главным действующим лицом является сам Чайковский в трех возрастах. Балет в двух актах выстроен как цепь воспоминаний. Сначала идут сцены детства в Воткинске, потом показана смерть матери. Далее следуют первые творческие успехи, светская жизнь, женитьба. Ключевой линией становится дружба по переписке с Надеждой фон Мекк, с которой композитор ни разу не встречался, но которая оказывала ему материальную поддержку. Как отдельный персонаж выведен на сцену Гений творчества.
«Премьера у нас ожидается достаточно большая и необычная, — говорит главный балетмейстер “Царицынской оперы” Артем Паничкин. — Долго думали, что же подарить зрителям, приняли решение, что будет идеально поставить балет по Петру Ильичу Чайковскому. За основу, конечно, берется гениальная музыка композитора, которая хороша известна зрителю. История сведена очень органично и будет подана в едином гармоничном ключе».
Петр Чайковский в репертуаре театра присутствует всегда. Так, можно посмотреть его оперы «Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама», балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и музыкально-литературный спектакль «Она звалась Татьяна».