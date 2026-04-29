В Перми после крупного пожара взяли пробы воздуха на наличие вредных веществ

Ситуация с качеством воздуха остаётся на контроле надзорных органов.

В Перми после пожара на одном из промышленных объектов 29 апреля 2026 года специалисты взяли под контроль состояние атмосферного воздуха в жилых районах города.

Мониторинг организован Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю совместно с ГУ МЧС России. Пробы воздуха исследуются на наличие вредных веществ, которые могут выделяться при горении.

Жителям в районе возможного задымления рекомендуют при появлении запаха гари или ухудшении самочувствия меньше находиться на улице и закрывать окна. При симптомах недомогания советуют обращаться за медицинской помощью.

