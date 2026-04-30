Почти 200 тысяч семей Приморья получили материнский капитал

С момента запуска программы материнского капитала в Приморском крае сертификаты получили 197,1 тысячи семей, из которых 84,7 тысячи уже полностью распорядились средствами государственной поддержки. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
За 19 лет работы программы размер выплаты увеличился в 3,8 раза, что существенно расширило возможности приморских родителей в решении жилищных, образовательных и социальных вопросов. Программа, инициированная президентом России, остается одним из ключевых инструментов поддержки семей с детьми в регионе.
Наиболее востребованным направлением остается улучшение жилищных условий — на него приходится две трети всех распоряжений средствами. Только в первом квартале 2026 года на покупку и строительство жилья в Приморье направлено более 1,2 миллиарда рублей, что на 41% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Свыше тысячи семей использовали маткапитал для погашения ипотеки, еще сотни — для прямой покупки недвижимости или реконструкции домов.
Распорядиться средствами можно по пяти направлениям: улучшение жилья, образование детей, социальная адаптация детей с инвалидностью, ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям и формирование накопительной пенсии матери. Подать заявление удобно через портал «Госуслуги», в офисах Социального фонда или МФЦ.
